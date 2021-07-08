"Горняки" будут играть в ней в новом сезоне.

В сеть слили форму донецкого "Шахтера", в которой "горняки" будут выступать с нового сезона.

Фото появились на сайте footyheadlines.com, который известен тем, что публикует формы команд до их официального представления.

Новую форму "Шахтера" разработала компания Puma, с которой "горняки" только начали сотрудничество после 13 лет работы с Nike.

Домашняя футболка "горняков" будет оранжевого цвета, а выездная - черного.

На футболках будут вертикальные полосы, внутри которых - рисунок в виде угля. Сзади на воротник будут нанесены горняцкие молотки.

Отметим, что официальная презентация формы состоится 15 июля.

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Автор: Антон Дударь