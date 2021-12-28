Жорже Жезуш покинул пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". 67-летний португальский специалист и столичный клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Об этом сообщает официальный сайт "орлов".
"Бенфика" обязуется выплачивать зарплату Жезушу и его штабу до тех пор, пока они не найдут себе новое место работы (или до окончания фактического срока действия разорванного контракта).
В СМИ уже появились слухи, что руководство лиссабонцев может пригласить на пост главного тренера Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер".
За "Бенфику" выступает 26-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Жезуш тренировал "Бенфику" с 2009 по 2015 годы и с июля 2020 года. В первую каденцию Жорже трижды приводил "орлов" к титулу чемпионов Португалии, а также дважды выводил команду в финал Лиги Европы. В 2013 году "Бенфика" во главе с ним в решающем матче уступила "Челси", а в 2014 году проиграла финал "Севильи".
"Бенфика": результаты в текущем сезоне
- В чемпионате Португалии "Бенфика" занимает третье место (37 очков) после 15 туров. До первой строчки отставание всего в 4 балла.
- "Бенфика" вылетела из Кубка Португалии на стадии 1/8 финала, проиграв "Порту" со счетом 3:0.
- В Лиге чемпионов "орлы" сенсационно пробились в плей-офф, где сыграют против "Аякса". На групповом этапе "Бенфика" опередила "Динамо" и "Барселону", которая спустилась в Лигу Европы.