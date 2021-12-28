Португальский клуб и Жорже Жезуш прекратили сотрудничество.

Жорже Жезуш покинул пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". 67-летний португальский специалист и столичный клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает официальный сайт "орлов".

"Бенфика" обязуется выплачивать зарплату Жезушу и его штабу до тех пор, пока они не найдут себе новое место работы (или до окончания фактического срока действия разорванного контракта).

В СМИ уже появились слухи, что руководство лиссабонцев может пригласить на пост главного тренера Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер".

За "Бенфику" выступает 26-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Жезуш тренировал "Бенфику" с 2009 по 2015 годы и с июля 2020 года. В первую каденцию Жорже трижды приводил "орлов" к титулу чемпионов Португалии, а также дважды выводил команду в финал Лиги Европы. В 2013 году "Бенфика" во главе с ним в решающем матче уступила "Челси", а в 2014 году проиграла финал "Севильи".

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