"Бенфика" заняла третье место в группе Лиги чемпионов и завоевала путевку в плей-офф Лиги Европы.

Во вторник, 12 декабря, состоялся поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Зальцбург" принимал португальскую "Бенфику".

Игра проходила на стадионе "Ред Булл Арена" в Зальцбурге и завершилась победой лиссабонцев.

Счет в игре был открыт на 32-й минуте - аргентинский вингер "Бенфики" Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом с углового. В концовке первого тайма Рафа Силва удвоил преимущество "орлов". На 45+1-й минуте встречи 30-летний полузащитник забил с передачи Ди Марии.

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На 57-й минуте "Зальцбургу" удалось отыграть один мяч - Лука Сучич забил после передачи Оскара Глуха. В компенсированное время "Бенфике" удалось забить третий мяч в ворота австрийского клуба - Артур Кабрал забил с передачи Фредрик Аурнес. Именно этот гол позволил "Бенфике" обойти "Зальцбург" по дополнительным показателям и получить путевку в плей-офф Лиги Европы.

"Зальцбург" - "Бенфика" - 1:3

Голы: Ди Мария 32, Р. Силва 45+1, Кабраль 90+2 - Сучич 57

"Зальцбург": Шлагер, Байду, Павлович, Пионтковский, Дедич, Бидструп(Шимич), Гурна-Дуа, Сучич, Глух (Камери), Нене (Койта), Ратков (Фернандо)

"Бенфика": Трубин, Морату, Отаменди, Араужу, Аурснес, Кокчу (Гедеш), Невеш, Мариу (Кабраль), Силва (Флорентину), Ди Мария, Тенгстед (Муса)

Предупреждения: Морату, Гурна-Дуа, Ратков, Муса, Камери, Шлагер

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Реал Сосьедад" сыграл вничью против миланского "Интера" со счетом 0:0.

"Интер" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, Аугусто, Куадрадо, Чалханоглу (Асллани 82), Фраттези (Барелла 65), Мхитарян, Димарко (Бастони 77), Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 65), Тюрам (Арнаутович 65)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Х. Траоре, Субелдия (Элустондо 77), Ле Норман, Муньос (Тирни 86), Субименди, Мерино, Захарян (Магунселайя 77), Оярсабаль, Кубо (Карлос Фернандес 86), Садик (Туррьентес 60)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 75 - Субелдия 21, Захарян 44, Кубо 76, Элустондо 85

Обзор матча:

Первое место в группе D по итогам группового турнира занял "Реал Сосьедад", набравший 12 очков. Столько баллов набрал и миланский "Интер", занявший вторую строчку. "Бенфика" и "Зальцбург" набрали по 4 очка, но португальцы опередили австрийцев благодаря лучшим статистическим показателям.

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