Клуб украинского голкипера проиграл австрийскому "Зальцбургу" в 1-м туре Лиги чемпионов.

В среду, 20 сентября, состоялся поединок первого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" противостояла "Зальцбургу".

Игра проходила на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Уже на 2-й минуте встречи Анатолий Трубин ошибся на выходе и "привез" пенальти в собственные ворота. Реализовать его австрийскому клубу не удалось, Конате пробил выше ворот. На 13-й минуте Антонио Силва сыграл рукой в собственной штрафной и "привез" второй пенальти в ворота "орлов". Кроме того, португальский защитник получил красную карточку. Роко Шимич реализовал одинадцатиметровый удар и вывел "Зальцбург" вперед.

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В начале второго тайма гости забили второй мяч - после передачи Роко Шимича отличился Оскар Глух.

"Бенфика" - "Зальцбург" - 0:2

Голы: Шимич, 15 пен, Глух, 51

"Бенфика": Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83)

"Зальцбург": Шлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59)

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Реал Сосьедад" сыграл вничью с миланским "Интером" (1:1). Таким образом, после первого тура "Зальцбург" идет на первом месте, далее расположились "Интер" и "Реал Сосьедад". "Бенфика" занимает последнюю строчку.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против "Интера", а "Реал Сосьедад" встретится с "Зальцбургом". Игры состоятся 3 октября.

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