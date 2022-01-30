Роман Яремчук провел на поле 60 минут.

В субботу, 29 января, в рамках финала Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука играла против "Спортинга". Лиссабонское дерби завершилось триумфом "львов".

Счет в поединке открыли футболисты "Бенфики", на 23 минуте отличился Эвертон. Однако удержать свое преимущество "орлы" не смогли. Во второй половине матча "Спортинг" забил два гола силами Инасьо и Сарабии и этого хватило, чтобы выиграть в итоге поединок и трофей.

Кубок португальской лиги. Финал

"Бенфика" - "Спортинг" - 1:2

Голы: Эвертон, 23 - Инасьо, 50, Сарабия, 78

"Бенфика": Влаходимос, Лацаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Мейте (Араужо, 83), Гонсалвеш (Диас, 73), Эвертон (Таарабт, 83), Яремчук (Рамос, 61)

"Спортинг": Адан, Нету (Порро, 66), Инасьо, Феддаль, Матеус, Эсгайо, Паулинья, Луис (Угарте, 85), Педру, Сарабия (Сантос, 88), Паулиньо (Томас, 88)

Обзор матча:

Украинский форвард вышел в основном составе и провел на поле 60 минут. Яремчук результативными действиями не отметился и упустил возможность завоевать первый трофей с португальским клубом.

Ранее "Бенфика" вылетела из Кубка Португалии, а в чемпионате отстает от лидера на 9 пунктов.

Читайте такжеФорвард Бенфики и сборной Украины Яремчук забил гол лидеру чемпионата Португалии (видео)В нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл в составе "Бенфики" 28 матчей во всех турнирах и записал себе в актив 7 голов и 5 результативных передач.

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