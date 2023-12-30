Анатолий Трубин провел очередной "сухой" матч в составе "Бенфики".

В пятницу, 29 декабря, состоялся поединок 15-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором "Бенфика" украинца Анатолия Трубина принимала "Фамаликан".

Игра проходила на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Футболисты "Бенфики" открыли счет на 31-й минуте - бразильский нападающий Артур Кабрал забил с передачи Рафы Силвы. В конце второго тайма "орлы" удвоили свое преимущество - на 85-й минуте гол забил Рафа Силва. Спустя три минуты Петар Муса забил третий мяч в ворота "Фамаликана" и поставил точку в этой игре.

Видео дня

"Бенфика" - "Фамаликан" - 3:0

Голы: Кабрал, 31, Рафа Силва, 85, Муса, 88

Обзор матча:

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл полный матч и в очередной раз сохранил ворота "сухими". Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,4 балла.

Победа в этой игре позволила "Бенфике" подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. У "орлов" на два очка больше, чем у "Спортинга", у которого есть игра в запасе.

В следующем туре португальского первенства "Бенфика" сыграет на выезде против "Ароуки". Матч состоится 6 января.

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