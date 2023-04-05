Карим Бензема забил три гола и отдал одну результативную передачу в игре с каталонцами.

В среду, 5 апреля, состоялся ответный поединок 1/2 финала Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой "сливочных" со счетом 4:0.

Счет в игре был открыт под занавес первой половины игры - на 45+1-й минуте с передачи Карима Бензема отличился Винисиус Жуниор.

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На старте второго тайма Бензема отличился уже сам - французский форвард забил с паса Луки Модрича и удвоил преимущество мадридцев. На 58-й минуте матча Карим оформил дубль в этой игре, реализовав пенальти и довел счет до разгромного.

На 81-й минуте матча Карим Бензема с передачи Винисиуса Жуниора забил четвертый мяч в ворота "Барселоны", оформив хет-трик в этой игре.

"Барселона" - "Реал" - 0:4

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 пен, 81

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессье (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89)

Предупреждения: Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88)

Первый матч команды сыграли 2 марта. Тогда "Барселона" выиграла со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух игр "Реал" выиграл у "блаугранас" со счетом 4:1 и вышел в финал Кубка Испании по футболу.

Добавим, что в финале Кубка Испании "Реал" сыграет против "Осасуны", которая на стадии полуфинала выбила "Атлетик" Бильбао.

Напомним, действующим победителем Кубка Испании является "Реал Бетис". В финале прошлого сезона команда победила "Валенсию".

Самым титулованным клубом турнира является каталонская "Барселона", которая выигрывала этот трофей 31 раз.

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