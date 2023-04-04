"Реал" попытается отыграться после поражения в первой игре и выйти в финал турнира.

В среду, 5 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Встреча пройдет на знаменитом стадионе "Камп Ноу". Главным арбитром поединка назначен Хуан Мартинес Мунуэра.

Первый матч в рамках 1/2 финала Кубка Испании команды сыграли 2 марта. Игра завершилась победой каталонского гранда со счетом 1:0.

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После этого "Реал" и "Барселона" пересекались в рамках чемпионата Испании. 19 марта "блаугранас" обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1 на стадионе "Камп Ноу".

Перед игрой против "Барселоны" мадридский клуб в рамках чемпионата Испании одержал разгромную победу над "Вальядолидом" (6:0), чем поднял себе настроение.

Каталонцы в своем последнем матче также праздновали победу. На выезде подопечные Хави Эрнандеса разбили "Эльче" со счетом 4:0.

Барселона - Реал Мадрид: прогноз

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является каталонский клуб.

На победу "Барселоны" ставки принимаются с коэффициентом 2,40. На "Реал" ставку можно сделать с коэффициентом 2,95. Ничья - 3,60.

По мнению аналитиков, матч "Барселоны" и "Реала" должен получиться зрелищным. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимают с коэффицентом 1,86. На тотал меньше 2,5, в свою очередь, коэффициент - 2,05.

Гол "Реала" в матче против "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,33. На гол подопечных Хави коэффициент - 1,25.

Наиболее вероятным результатом матча является ничья со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,90.

На проход "Барселоны" в финал Кубка Испании можно сделать ставку с коэффициентом 1,29, а на проход "Реала" - 3,80.

Барселона - Реал Мадрид: трансляция

В Украине в прямом эфире противостояние "Барселоны" и "Реала" будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Кубка Испании является "Реал Бетис". В финале прошлого сезона команда победила "Валенсию".

Самым титулованным клубом турнира является каталонская "Барселона", которая побеждала в турнире 31 раз.

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