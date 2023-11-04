"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

В субботу, 4 ноября, состоялся центральный поединок 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" противостояла мюнхенской "Баварии".

Игра проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась победой гостей.

В начале первого тайма "Баварии" удалось забить два быстрых гола - на 4-й минуте отличился Дайот Упамекано, а на 9-й минуте забил Харри Кейн. Обоим ассистировал Лерой Сане.

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На 72-й минуте Лерой Сане отдал третью голевую передачу в этой игре, а Харри Кейн оформил дубль, забив третий мяч в ворота дортмундцев. Точку в игре поставил Харри Кейн - на 90+3-й минуте англичанин забил четвертый мяч в ворота "шмелей", оформив хет-трик.

"Боруссия" Д - "Бавария" - 0:4

Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3

"Бавария" набрала 26 очков и после 10-ти туров идет на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 21 баллом занимает четвертую строчку.

В следующем туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" сыграет против "Штутгарта", а "Бавария" встретится с "Хайденхаймом".

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