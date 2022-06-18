Садио Мане 21 июня прибудет в Мюнхен для подписания контракта с "Баварией".
Об этом сообщает известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
Во вторник Мане пройдет медосмотр и поставит свою подпись под трехлетним соглашением. Чемпионы Германии достигли полной согласованности с "Ливерпулем".
Английская команда заработает на продаже гарантированно 32 миллиона евро. Еще шесть млн они могут получить в качестве бонусов.
Заметим, что контракт Мане с "Ливерпулем" был действителен до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего сенегальца в 70 млн евро.
Напомним, что "Бавария" в это трансферное окно может потерять своего бомбардира Роберта Левандовски, который откровенно заявил, что хочет покинуть мюнхенцев. На поляка претендует "Барселона".
"Ливерпуль" в свою очередь приобрел на замену Мане конкурента Романа Яремчука из "Бенфики" - Дарвина Нуньеса. За уругвайского форварда мерсисайдцы заплатили 75 млн евро + 25 млн бонусами.
Садио Мане: достижения
- В сезоне 2018/19 Мане выиграл "Золотую бутсу" Английской Премьер-лиги.
- В этом году Садио привел сборную Сенегала к триумфу на Кубке африканских наций.
- Мане вместе с "Ливерпулем" побеждал в Лиге чемпионов один раз и еще дважды доходил до финала элитного турнира.
- В 2019 году Мане занял четвертое место в голосовании за награду "Золотой мяч". Тогда лишь Месси, ван Дейк и Роналду опередили сенегальца.