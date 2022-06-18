Садио Мане покидает АПЛ.

Садио Мане 21 июня прибудет в Мюнхен для подписания контракта с "Баварией".

Об этом сообщает известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Во вторник Мане пройдет медосмотр и поставит свою подпись под трехлетним соглашением. Чемпионы Германии достигли полной согласованности с "Ливерпулем".

Английская команда заработает на продаже гарантированно 32 миллиона евро. Еще шесть млн они могут получить в качестве бонусов.

Заметим, что контракт Мане с "Ливерпулем" был действителен до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего сенегальца в 70 млн евро.

Напомним, что "Бавария" в это трансферное окно может потерять своего бомбардира Роберта Левандовски, который откровенно заявил, что хочет покинуть мюнхенцев. На поляка претендует "Барселона".

"Ливерпуль" в свою очередь приобрел на замену Мане конкурента Романа Яремчука из "Бенфики" - Дарвина Нуньеса. За уругвайского форварда мерсисайдцы заплатили 75 млн евро + 25 млн бонусами.

Садио Мане: достижения