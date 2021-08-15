Каталонцы пощекотали нервы болельщикам, но все же победили.

В рамках 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала "Реал Сосьедад".

Это был первый матч для каталонцев после ухода легенды клуба Лионеля Месси, который продолжит карьеру в ПСЖ.

Антуан Гризманн мог выводить "Барселону" вперед на 12-й минуте, но попал в перекладину. Но вскоре каталонцы открыли счет в матче - Жерар Пике забил головой после навеса Мемфиса Депая со стандарта.

Перед перерывом Мартин Брэйтвейт замкнул подачу Френки де Йонга, а во втором тайме датчанин оформил дубль, сыграв на добивании.

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Казалось, что игра сделана, но на 82-й и 85-й минутах "Барселона" умудрилась пропустить два гола, которые возродили интригу в матче. Но камбэка не случилось - в компенсированное время Серджи Роберто поставил точку в игре.

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 4:2

Голы: Пике, 19, Брэйтвейт, 45+3, 59, Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85

"Барселона": Нето, Дест (Эмерсон, 71), Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба, Де Йонг (Роберто, 71), Бускетс (Нико, 83), Педри, Гризманн, Депай (Ленгле, 90), Брэйтвейт

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 67), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Порту (Лобете, 67), Субименди, Мерино, Янузай (Барренечеа, 46), Силва (Баутиста, 46), Оярсабаль

Предупреждения: Бускетс, 57, Нико, 84 - Субименди, 37, Элустондо, 62, Муньос, 62, Ле Норман, 78

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Клуб и игрок стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Месси расплакался на своей прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель десять раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды выиграл Клубный чемпионат мира. Месси - обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Антон Дударь