Звездный нападающий приступил к подготовке к сезону.

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси приступил к тренировкам с "Пари Сен-Жермен".

12 августа Месси впервые появился на тренировочной базе клуба. Он поприветствовал своих новых партнеров по команде и провел первую тренировку.

Болельщики обратили внимание на теплое общение Месси с Серхио Рамосом, который был извечным конкурентом аргентинца, когда они выступали за "Барселону" и "Реал" соответственно.

Также Месси успел пообщаться с главным тренером ПСЖ, своим соотечественником Маурисио Почеттино.

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1". Он будет выступать под №30.

По неофициальной информации, он будет получать 35 миллионов евро в год.

Автор: Антон Дударь