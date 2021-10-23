Барселона - Реал Мадрид: где смотреть матч чемпионата Испании

24 октября состоится первое "Эль-Класико" в этом сезоне.

24 октября "Барселона" примет мадридский "Реал" в рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу. Барселона - Реал: где смотреть поединок Противостояние принципиальных соперников покажет в прямом эфире медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV". Начало встречи - в 17.15. Читайте такжеБарселона - Реал Мадрид: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" Мадрид: перед матчем "Реал" за 8 сыгранных туров чемпионата Испании набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице первенства. "Барселона" за 8 поединков заработала 15 баллов и расположилась на 7-й строчке.

В прошлом туре Ла Лиги "Барселона" играла против "Валенсии" на своем поле и одержала победу со счетом 3:1. Матч "сливочных" было перенесено. Последняя игра в рамках чемпионата для подопечных Карло Анчелотти была против "Эспаньола" еще 3 октября и мадридцы тогда проиграли со счетом 2:1.

В минувшем сезоне "Реал" выиграл оба матча у "Барселоны" в рамках чемпионата Испании. В Мадриде игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных", а на "Камп Ноу" мадридский клуб победил еще увереннее - 3:1.

"Реал" в этом матче будет без Иско, Гарета Бэйла и Люки Йовича, которые находятся в лазарете. "Барса" тоже понесла кадровые потери: Педри, Усман Дембеле и Араухо не помогут каталонцам. Автор: Артем Будрин

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