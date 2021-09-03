Миралем Пьянич так и не смог закрепиться в основном составе каталонцев.

Опорный хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич отправился в аренду в турецкий "Бешикташ", который является действующим чемпионом своей страны.

Об этом сообщает официальный Twitter стамбульского клуба.

Звездный полузащитник Боснии и Герцеговины проведет текущий сезон в аренде. "Бешикташ" не будет платить за аренду "Барселоне", но возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты Миралему. Таким образом, каталонцы разгрузили свою зарплатную ведомость.

31-летний Пьянич этой осенью сыграет против сборной Украины в отборе к ЧМ-2022. Также в "Бешикташе" он будет играть бок о бок с бывшими знаменитостями УПЛ - Домагоем Видой и Алексом Тейшейрой, которые феерили в "Динамо" и "Шахтере" соответственно.

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Союз Пьянича и "Барселоны": главное

"Барселона" приобрела боснийца у "Ювентуса" еще в июне 2020 года за 60 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Фигурантом этого соглашения стал бразилец Артур Мело, который в обратном направлении отправился в итальянский клуб, покинув каталонцев.

За "Барселону" Пьянич сыграл 30 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Недавно СМИ писали о потенциальном возвращении Пьянича в "Ювентус" и что якобы тренер туринцев Аллегри заинтересован в том, чтобы видеть боснийца в своем коллективе. Однако, это не случилось.

Автор: Артем Будрин