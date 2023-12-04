"Барселона" оторвалась от "Атлетико" в турнирной таблице Ла Лиги.

В воскресенье, 3 декабря, состоялся центральный поединок 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" принимала мадридский "Атлетико".

Встреча команд проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась победой хозяев поля.

Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал Жоау Феликс. Португальский нападающий забил на 28-й минуте игры после передачи Рафиньи.

Видео дня

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Жоау Феликс, 28

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 89), Рафинья (Ямаль, 77), Левандовский, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 77)

"Атлетико": Облак, Молина (Самуэл Лино, 46), Витсель, Хименес (Аспиликуэта, 46), Эрмосо, Рикельме (Корреа, 46), Льоренте, Коке (Сауль, 66), де Пауль, Гризманн, Мората (Депай, 65)

Предупреждения: Жоау Феликс, 50, Ферран Торрес, 78, Араухо, 79, Канселу, 87, де Йонг, 90+2 - Хименес, 31, Витсель, 34, Коке, 38, Аспиликуэта, 47

Обзор матча:

"Барселона" набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Атлетико" с 31 баллом идет на четвертой строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Жироны", а "Атлетико" встретится с "Альмерией".

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