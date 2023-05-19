В одном из поединков была безумная развязка.

В четверг, 18 мая, были сыграны ответные матчи полуфинальных противостояний в Лиге конференций-2022-2023 гг.. По их итогам сформировался англо-итальянский финал.

Противостояние между "АЗ Алкмар" и "Вест Хэмом" завершилось минимальной победой "молотобойцев". Хоть и нидерландцы пытались давить на соперника и отыграться после поражения в первом матче, но гол Форнальса на 90+4 минуте окончательно вывел английскую команду в финал.

Лига конференций, 1/2 финала

Видео дня

Первый матч 1:2

"АЗ Алкмар "(Алкмар, Нидерланды) – " Вест Хэм" (Лондон, Англия) 0:1

Гол: Форнальс 90+4

Обзор матча:

В параллельном матче все развивалось более ярко. "Фиорентина" вынуждена была отыгрываться после домашнего поражения недельной давности. Собственно в первом тайме обостряли именно "фиалки" и это привело к результату: Гонсалес открыл счет.

После перевы команды еще по одному разу обменялись голами. Фантастическая развязка ждала нас на 120+9 минуте. Во время экстра-тайма матч был остановлен, из-за чего арбитр впоследствии добавил еще время. Это сыграло на руку гостям, ведь Барак вырвал победу "фиалок".

Лига конференций, 1/2 финала

Первый поединок 2:1

"Базель" (Базель, Швейцария) – "Фиорентина " (Флоренция, Италия) 1:3

Голы: Амдуни 55 - Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9

Обзор матча:

Финал текущего сезона Лиги конференций запланирован на 7 июня. "Вест Хэм" встретится с "Фиорентиной" в решающем поединке в Праге и стадионе "Фортуна Арена".

Отметим, что для "молотобойцев" этот финал станет первым в еврокубках за 47 лет, а для "фиалок" – вторым за 60. Команды встретятся между собой впервые в истории.

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