"Боруссия" Дортмунд занимает четвертую позицию в таблице Бундеслиги.

В воскресенье, 29 октября, состоялся поединок 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Айнтрахт" принимал дортмундскую "Боруссию".

Игра проходила га стадионе "Дойче Банк Парк" и завершилась вничью.

Хозяева поля быстро открыли счет и к 24-й минуте имели преимущество в два мяча - два гола забил форвард "Айнтрахта" Омар Мурмуш. В концовке первого тайма "шмелям" удалось один гол отыграть - отличился Марсель Забитцер.

В начале второй половины встречи "Боруссия" счет сравняла, благодаря голу Юссуфа Мукоко. На 68-й минуте "Айнтрахт" вновь вышел вперед - гол забил Фарес Шаиби. Однако "Боруссии" все же удалось избежать поражения в этой игре - спас дортмундцев гол Юлиана Брандта, который отличился на 82-й минуте.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д - 3:3

Голы: Мармуш 8 (пен), 24, Шаиби 68 - Забитцер 45+1, Мукоко 54, Брандт 82

"Айнтрахт": Трапп, Бута (Дина-Эбимбе, 61), Кох, Тута, Пачо, Макс (Нкунку, 86), Схири, Ларссон, Шаиби (Хауге, 86), Кнауфф (Гетце, 73), Мармуш

"Боруссия": Кобель (Майер, 26), Вольф, Хуммельс (Зюле, 70), Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер, Озджан, Мален (Мукоко, 46), Ройс (Брандт, 65), Рейна (Адейеми, 46), Фюллькруг

Предупреждения: Мармуш 42, Бута 45, Пачо 52 - Озджан 11, Адейеми 76

Обзор матча:

После 9-ти туров "Боруссия" с 21 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" набрал 14 баллов и идет на 7-й позиции. Лидирует в чемпионате леверкузенский "Байер" - 25 очков.

В следующем туре чемпионата Германии "Айнтрахт" сыграет против берлинского "Униона", а "Боруссия" Дортмунд встретится с мюнхенской "Баварией".

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