По информации португальских СМИ, среди претендентов на Роналду есть английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".

Легендарный Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", потому что амбиции английского клуба не совпадают с его собственными.

Об этом сообщил знаменитый инсайдер-журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По его информации, 37-летний португалец решил уйти, поскольку стремится бороться за трофеи и недоволен амбициями коллектива. "МЮ" летом еще не совершил ни одного трансфера, а также Роналду недоволен отсутствием Лиги чемпионов, куда "дьяволы" пробиться не смогли на следующий сезон.

Журналист The Mirror Стив Бейтс утверждает, что Роналду хотел покинуть Манчестер еще зимой 2022 года. На него произвело очень печальное впечатление атмосфера в команде - нападающий признал, что возвращение в "Юнайтед" было ошибкой.

По информации португальских СМИ, среди претендентов на Роналду есть английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"