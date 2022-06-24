Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение завершить свои выступления в английском "Манчестер Юнайтед".
По информации As, легендарный португалец решил, что не хочет больше выступать за "Манчестер Юнайтед", не имея шансов на завоевание трофеев.
Подписать 37-летнего форварда может мюнхенская "Бавария". Этот вариант рассматривается на случай, если Роберт Левандовски все же уйдет из немецкого клуба этим летом. Ранее поляк заявил, что принял решение покинуть "Баварию".
Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.
"Бавария" же в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге, что является абсолютным рекордом среди команд топ-5 европейских лиг.
Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.
В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.
- Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.