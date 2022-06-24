Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в немецком чемпионате.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение завершить свои выступления в английском "Манчестер Юнайтед".

По информации As, легендарный португалец решил, что не хочет больше выступать за "Манчестер Юнайтед", не имея шансов на завоевание трофеев.

Подписать 37-летнего форварда может мюнхенская "Бавария". Этот вариант рассматривается на случай, если Роберт Левандовски все же уйдет из немецкого клуба этим летом. Ранее поляк заявил, что принял решение покинуть "Баварию".

Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Бавария" же в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге, что является абсолютным рекордом среди команд топ-5 европейских лиг.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"