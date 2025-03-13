Ранее путевки в четвертьфинал оформили каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", миланский "Интер" и парижский "ПСЖ".

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и определились все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша. Таким образом в следующий раунд прошли лондонский "Арсенал", дортмундская "Боруссия", бирмингемская "Астон Вилла" и мадридский "Реал".

Ранее состоялся матч между французским "Лиллем" и "Боруссией" Дортмунд, первая игра между которыми закончилась со счетом 1:1.

На 5-й минуте Исмаили отдал ассист на Дэвида, который открыл счет в матче. На 54-й минуте хозяева сфолили на Гирасси и арбитр назначил пенальти. Эмре Джан реализовал удар с 11 метров и восстановил равновесие. На 65-й минуте Гирасси отдал передачу на Максимилиана Байера, который с линии штрафной площадки отправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

Видео дня

"Боруссия" Дортмунд в 1/4 финала сыграет против испанской "Барселоны".

Лилль (Франция) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 1:2

Голы: Дэвид, 5 - Джан, 54 (пен), Байер, 65

В другом матче лондонский "Арсенал" сыграл вничью с нидерландским "ПСВ" 2:2 после разгромной победы на выезде 1:7. Украинский футболист хозяев Александр Зинченко на 6-й минуте открыл счет в матче. Еще один гол за "канониров" в этом матче забил Деклан Райс. В составе ПСВ отличились Иван Перишич и Кохайб Дриуш.

"Арсенал" в четвертьфинале сыграет против мадридского "Реала".

Арсенал - ПСВ - 2:2

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 - Перишич, 18, Дриуш, 70

Другой представитель Англии "Астон Вилла" разгромно победила бельгийский клуб "Брюгге" со счетом 3:0 после победы в гостях 3:1. Дубль в составе вилланов оформил Марко Асенсио, еще один гол забил Иан Матсен. В четвертьфинале "Астон Вилла" сыграет против "ПСЖ".

Астон Вилла - Брюгге - 3:0

Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57

Судьба последней путевки решалась в мадридском дерби между "Атлетико" и "Реалом", первый матч между которыми завершился победой "сливочных" дома со счетом 2:1. Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннор Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей. Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. Основное время закончилось победой "матрасников" 1:0 и судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, в которой удача улыбнулась "Реалу".

Атлетико - Реал - 1:0 (серия пенальти 2:4)

Гол: Галлахер, 1

Ранее путевки в четвертьфинал оформили каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", миланский "Интер" и парижский "ПСЖ".

Новости Лиги чемпионов

Четвертьфиналы турнира должны состояться 8-9 и 15-16 апреля, а полуфиналы - 29-30 апреля и 6-7 мая. Финал Лиги чемпионов будет сыгран 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" уступил дортмундской "Боруссии" в поединке последнего тура основного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:3. В результате украинская команда заняла 27 место, набрав 7 очков: 2 победы, ничья и 5 поражений.

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