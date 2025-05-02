Ответные матчи будут сыграны 8 мая.

Состоялись первые полуфиналы нынешнего розыгрыша Лиги Европы и Лиги конференций, в которых обошлось без ярких сенсаций.

В полуфинале ЛЕ английский "Манчестер Юнайтед" на выезде несколько неожиданно разгромил испанский "Атлетик" со счетом 0:3. Победу "красным дьяволам" принес дубль Фернандеша и гол Каземиро.

Другой английский клуб, лондонский "Тоттенхэм", также одержал выездную, но прогнозируемую победу над победу норвежским клубом "Буде-Глимт", который стал главной сенсацией турнира. Матч завершился со счетом 3:1. За лондонцев забивали Джонсон, Мэддисон и Соланке, а в составе гостей счет "размочил" Салтнес.

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В Лиге конференций в одном из полуфиналов встречались испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина". Победу в первом поединке со счетом 2:1 одержали испанцы. В другом матче лондонский "Челси" без проблем переиграл шведский "Юргорден" со счетом 4:1.

Ответные матчи будут сыграны 8 мая.

Полуфиналы Лиги Чемпионов

29 апреля "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол забил уже на 4 минуте Усман Дембеле.

30 апреля, "Барселона" и "Интер" сошлись на поле в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов - матч завершился со счетом 3:3. Голами со стороны "Барселоны" отметились Ямаль и Торрес. На 65 минуте игры от голкипера "Интера" Зоммера мяч отскочил в ворота. За "Интер" забивали Тюрам и дважды Дюмфис.

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