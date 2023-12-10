Победу "Астон Вилле" над "Арсеналом" принес точный удар Джона Макгинна.

В субботу, 9 декабря, состоялся поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Астон Вилла" принимала лондонский "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Вилла Парк" и завершилась победой хозяев поля.

Исход этой встречи решил единственный гол, автором которого стал Джон Макгинн. Шотландский полузащитник "Астон Виллы" отличился на 7-й минуте встречи, забив после передачи Леона Бэйли.

"Астон Вилла" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Макгинн, 7

"Астон Вилла": Мартинес, Конса (Кэш, 66), Карлос, Торрес, Динь (Морено, 78), Бэйли (Диаби, 46), Камара (Дендонкер, 66), Луиз, Макгинн, Тилеманс (Рамзи, 56), Уоткинс

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Нелсон, 90+4), Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли (Троссар, 70)

Предупреждения: Динь (53) Луиз (63), Макгинн (73), Карлос (87) - Зинченко (28), Райс (77)

Обзор матча:

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поле в основном составе и был заменен на 90+4-й минуте на Риса Нельсона. На 28-й минуте Александр получил желтую карточку за фол в центре поля. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,8 балла.

"Астон Вилла" набрала 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Арсенал" с 36 баллами идет на второй позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Астон Вилла" сыграет против "Брентфорда", а "Арсенал" встретится с "Брайтоном".

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