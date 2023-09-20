Лондонский "Арсенал" стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над нидерландским ПСВ.

В среду, 20 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" противостоял нидерландскому ПСВ.

Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу "канониров".

Счет в игре был открыт на 8-й минуте - после передачи Мартина Эдегора отличился Букайо Сака. На 20-й минуте "канониры" удволили преимущество - гол с передачи Букайо Сака забил Леандро Троссард. На 38-й минуте Габриэл Жезус забил третий мяч "Арсенала" в этой встрече. Ассистировал бразильцу Леандро Троссард.

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Во втором тайме лондонцы забили еще раз. Мартин Эдегор отправил мяч в сетку ворот ПСВ после передачи Райана Нелсона.

"Арсенал" - ПСВ - 4:0

Голы: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу 58), Эдегор, Райс (Жоржиньо 76), Хаверц, Сака (Вийера 69), Жезус (Смит-Роу 69), Троссард (Нелсон 58)

ПСВ: Бенитес, Тезе, Белла-Кочап (Рамалью 76), Боскальи, Дест, Схаутен, Верман, Салибари (М. Тильман 66), Бакайоко (Лосано 66), Люк де Йонг (Пепи 90), Ланг (Вертессен 77)

Предупреждения: Уайт 43 – Боскальи 48

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе. Он сыграл 58 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Напомним, Александр Зинченко играл за ПСВ в сезоне 16/17 на правах аренды. За нидерландский клуб украинец сыграл 17 матчей и отличился 4 голевыми передачами.

Добавим, что в другом матче группы B испанская "Севилья" сыграла вничью против французского "Ланса" (1:1).

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против "Ланса", а ПСВ встретится с "Севильей". Матчи состоятся 3 октября.

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