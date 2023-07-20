Александр Зинченко участия в этой игре не принимал.

Лондонский "Арсенал" продолжает подготовку до нового сезона. В ночь на 20 июля в рамках турне по США "канониры" сыграли товарищеский матч против сборной лучших игроков чемпионата МЛС.

Игра проходила в Вашингтоне и завершилась разгромной победой "Арсенала" со счетом 5:0.

Счет в игре был открыт уже на пятой минуте - бразильский нападающий "канониров" Габриэл Жезус отправил мяч в сетку ворот эффектным ударом со средней дистанции. На 23-й минуте Леандро Троссард после точной передачи Букайо Саки удвоил преимущество "Арсенала".

Во втором тайме лондонцы забили еще три мяча. На 47-й минуте встречи пенальти реализовал Жоржиньо. На 84-й минуте четвертый мяч "канониров" забил Габриэл Мартинелли, отличившийся после передачи Мартина Эдегора.

Точку в игре поставил новичок "Арсенала" Кай Хаверц, которого "канониры" приобрели у "Челси" этим летом за 70 миллионов евро. Немецкий атакующий хавбек забил на 89-й минуте.

"Арсенал" - "МЛС Олл-Старз" - 5:0

Голы: Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржиньо, 47 пен, Мартинелли, 84, Хаверц, 89

"МЛС Олл-Старз" (основной состав): Бюрки, Холлингсхед, Глеснес, Циммерман, Барреаль, Пуч, Хосе Мартинес, Мухтар, Буанга, Бентеке, Акоста

"Арсенал" (основной состав): Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Виейра, Жоржиньо, Троссард, Сака, Жезус, Нкетия

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" присутствовал на этом матче, однако в заявку на игру он не попал. Украинец пока продолжает восстанавливаться после травмы.

Свой следующий матч "Арсенал" проведет 23 июля с "Манчестер Юнайтед".

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