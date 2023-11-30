В среду, 29 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Арсенал" принимал французский "Ланс". 

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась сокрушительной победой "канониров". 

Подопечные Микеля Артеты решили исход этого матча еще в первом тайме, забив пять голов в ворота соперника - отличились Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Мартин Эдегор. Во втором тайме "канониры" забили еще один гол - на 86-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и установил финальный счет на табло. 

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"Арсенал" - "Ланс" - 6:0

Голы: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартинелли 27, Эдегор 45+1, Жоржиньо 86 (пен)

"Арсенал": Рая, Томиясу (Уайт 46), Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер 46), Эдегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц, Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетиа 82), Мартинелли

"Ланс": Самба, Градит (Хусанов 62), Данзо, Медина (Мачадо 46), Франковский, Н. Менди (Д. Кошта 76), Самед (Аль Айнауи 46), Айдара, Сотока (Томассон 46), Вахи, Фульжини

ПредупрежденияМенди 41, Хусанов 63, Айдара 64

Обзор матча: 

Добавим, что полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко сыграл первый тайм матча против "Ланса". Украинец не отметился результативными действиями и в перерыве был заменен на Якуба Кивиора. Портал Whoscored оценил игру Александра в 6,9 балла. 

В другом матче этой группы нидерландский ПСВ одержал победу над испанской "Севильей" со счетом 3:2. 

"Севилья" - ПСВ - 2:3

Голы: Рамос 24, Эн-Несири 46 - Салибари 68, Гудель 81 (автогол), Пепи 90+2

"Севилья": Дмитрович, Акунья, Рамос, Навас (Санчес 58), Гудель, Ракитич, Фернандо (Торрес 86), Соу (Хордан 74), Окампос, Лукебакио (Ньянзу 74), Эн-Несири

ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи (ван Анхолт 83), Рамальо (Салибари 58), Тезе, Верман, Схаутен (Пепи 83), Тил (Тильман 58), Лосано (Вертессен 44), Бакайоко, де Йонг

Предупреждения: Окампос 63, 66

Удаление: Окампос 66

Обзор матча: 

"Арсенал" набрал 12 очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Также в плей-офф вышел нидерландский ПСВ, набравший 8 очков. На третьем месте в группе идет "Ланс" с 5 баллами. Замыкает квартет "Севилья", в активе которой 2 очка. 

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против ПСВ, а "Севилья" встретится с "Лансом". 

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