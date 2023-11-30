"Арсенал" гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 29 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Арсенал" принимал французский "Ланс".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась сокрушительной победой "канониров".

Подопечные Микеля Артеты решили исход этого матча еще в первом тайме, забив пять голов в ворота соперника - отличились Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Мартин Эдегор. Во втором тайме "канониры" забили еще один гол - на 86-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и установил финальный счет на табло.

Видео дня

"Арсенал" - "Ланс" - 6:0

Голы: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартинелли 27, Эдегор 45+1, Жоржиньо 86 (пен)

"Арсенал": Рая, Томиясу (Уайт 46), Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер 46), Эдегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц, Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетиа 82), Мартинелли

"Ланс": Самба, Градит (Хусанов 62), Данзо, Медина (Мачадо 46), Франковский, Н. Менди (Д. Кошта 76), Самед (Аль Айнауи 46), Айдара, Сотока (Томассон 46), Вахи, Фульжини

Предупреждения: Менди 41, Хусанов 63, Айдара 64

Обзор матча:

Добавим, что полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко сыграл первый тайм матча против "Ланса". Украинец не отметился результативными действиями и в перерыве был заменен на Якуба Кивиора. Портал Whoscored оценил игру Александра в 6,9 балла.

В другом матче этой группы нидерландский ПСВ одержал победу над испанской "Севильей" со счетом 3:2.

"Севилья" - ПСВ - 2:3

Голы: Рамос 24, Эн-Несири 46 - Салибари 68, Гудель 81 (автогол), Пепи 90+2

"Севилья": Дмитрович, Акунья, Рамос, Навас (Санчес 58), Гудель, Ракитич, Фернандо (Торрес 86), Соу (Хордан 74), Окампос, Лукебакио (Ньянзу 74), Эн-Несири

ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи (ван Анхолт 83), Рамальо (Салибари 58), Тезе, Верман, Схаутен (Пепи 83), Тил (Тильман 58), Лосано (Вертессен 44), Бакайоко, де Йонг

Предупреждения: Окампос 63, 66

Удаление: Окампос 66

Обзор матча:

"Арсенал" набрал 12 очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Также в плей-офф вышел нидерландский ПСВ, набравший 8 очков. На третьем месте в группе идет "Ланс" с 5 баллами. Замыкает квартет "Севилья", в активе которой 2 очка.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против ПСВ, а "Севилья" встретится с "Лансом".

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