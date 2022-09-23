Команды Украины и Армении сыграют в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

В субботу, 24 сентября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА национальная сборная Украины сыграет против Армении.

Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Обслужит эту встречу судейская бригада из Португалии во главе с Жоау Пинейру.

Армения - Украина: прогноз букмекеров на поединок Лиги наций

Это будет второй матч для сборной Украины против Армении в текущем розыгрыше Лиги наций. Первый поединок команд состоялся 11 июня и завершился разгромной победой команды Александра Петракова со счетом 3:0. Голы забивали Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

Напомним, 21 сентября сборная Украины сыграла перенесенный матч 1-го тура группового этапа Лиги наций против Шотландии. Игра в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершилась триумфом хозяев поля со счетом 3:0.

Турнирная таблица группы 1 дивизиона В:

Видеотрансляция игры Армения - Украина:

Сборная Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Команда Александра Петракова попала в группу 1 дивизиона В, где ее соперниками стали Шотландия, Ирландия и Армения.

Первый свой матч в новом сезоне Лиги наций сборная Украины играла 8 июня против Ирландии на выезде и выиграла со счетом 1:0. Победный гол забил Виктор Цыганков. Следующим соперником украинцев стала Армения, которую команда Петракова 11 июня разгромила со счетом 3:0. 14 июня Украина сыграла ответный матч против Ирландии, расписав мировую 1:1.

Команда, которая займет первое место в группе 1 дивизиона В сможет подняться в элитный дивизион Лиги наций - дивизион А. Аутсайдер этой группы отправится в дивизион С.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги наций сборная Украины выступала в дивизионе А, но вылетела в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.