Команда Пепа Гвардиолы уступила "Тоттенхэму", а Александр Зинченко вышел на замену.

В 1-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион "Манчестер Сити" в гостях играл с "Тоттенхэмом". Матч завершился победой хозяев поля.

Единственный гол в матче был забит после перерыва - контратаку "Тоттенхэма" бильярдным ударом в дальний угол завершил Сон Хын Мин.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в составе "Сити" вышел на замену на 79-й минуте игры.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 1:0

Читайте такжеМанчестер Сити сенсационно проиграл в матче за Суперкубок Англии (видео)

Гол: Сон Хын Мин, 55

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон, Скипп, Хейбьерг (Ромеро, 90), Алли, Моура, Сон, Бергвейн (Ло Чельсо, 76)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аке, Диаш, Менди (Зинченко, 79), Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш, Марез, (Де Брюйне, 78) Торрес, Стерлинг (Жезус, 70)

Предупреждения: Лукас Моура, Грилиш, Санчес

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь