"Астон Вилла" сравнялась по набранным очкам с лидирующем в таблице "Ливерпулем".

В субботу, 30 декабря, в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги "Астон Вилла" принимала "Бернли".

Игра проходила на стадионе "Вилла Парк" и завершилась победой хозяев поля.

Первый гол в этом поединке был забит на 28-й минуте - нападающий "Астон Виллы" Леон Бэйли забил с передачи Олли Уоткинса. Спустя две минуты "Бернли" счет сравнял - Зеки Амдуни отличился после передачи Дара ОʼШи. На 42-й минуте хозяева поля вышли вперед во второй раз - Мусса Диаби забил с передачи Олли Уоткинса. На 72-й минуте встречи гости снова отыгрались благодаря голу Лайла Фостера. Победу хозяева поля вырвали на последней минуте основного времени благодаря голу Дугласа Луиса, реализовавшего пенальти.

Видео дня

"Астон Вилла" - "Бернли" - 3:2

Голы: Бэйли, 28, Диаби, 42, Луис, 89 пен - Амдуни, 30, Фостер, 72

"Астон Вилла" набрала 42 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Бернли" с 11 баллами идет на 19-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Астон Вилла" встретится с "Эвертоном", а "Бернли" сыграет против "Лутона".

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