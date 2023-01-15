"Канониры" укрепили свое лидерство в турнирной таблице первенства Англии.

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встречались "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась победой "канониров" со счетом 2:0.

На 14-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Букайо Сака вошел в штрафную и сильно прострелил в центр штрафной, голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис попытался сыграть на перехвате, но допустил грубую ошибку и отбил мяч в сетку собственных ворот.

Еще до перерыва "канониры" смогли удвоить свое преимущество - на 36-й минуте отличился норвежский полузащитник Мартин Эдегор.

"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 0:2

Голы: Льорис, 13 (аг), Эдегор, 36

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Ленгле (Дэвис, 89), Доэрти (Ришарлисон, 71), Сарр (Биссума, 76), Гейбьерг, Сессеньон (Перишич, 76), Кулушевски (Хиль, 88), Сон, Кейн

"Арсенал": Рамсдейл, Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 85), Партей, Джака, Сака, Эдегор (Смит-Роу, 90+4), Мартинелли (Тирни, 79), Нкетиа (Виейра, 90+4)

Предупреждения: Мартинелли, Габриэл - Ромеро, Сессеньон, Сарр, Ленгле

Обзор матча:

Добавим, что украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на матч против "Тоттенхэма" в стартовом составе "канониров" и провел на поле 86 минут. Результативными действиями украинец не отличился.

Стоит также отметить, что команда Микеля Артеты впервые с 2015 года обыграла "Тоттенхэм" на их поле.

После 18-ти сыгранных матчей в активе "Арсенала" 47 набранных очков. Подопечные Микеля Артеты уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ. Ближайший преследователь, "Манчестер Сити", заработал 39 очков. "Тоттенхэм" с 33 баллами идет на пятой строчке.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед" 22 января. "Тоттенхэм", в свою очередь, 19 января померяется силами с "Манчестер Сити".

Вас также могут заинтересовать новости: