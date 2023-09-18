"Манчестер Сити" продолжает удерживать лидерство в АПЛ.

16 и 17 сентября были сыграны девять матчей в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги.

Лидеры чемпионата "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" одержали победы в рамках этого тура.

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Вест Хэм", "Ливерпуль" разобрался с "Вулверхэмптоном", "Тоттенхэм" на своем поле одолел "Шеффилд Юнайтед", а "Арсенал" Александра Зинченко минимально выиграл у "Эвертона" Виталия Миколенко.

Также отметим еще одну дуэль украинцев, которая случилась в этом туре. "Борнмут" Илльи Забарного на своем поле сенсационно отобрал очки в противостоянии с "Челси" Михаила Мудрика.

АПЛ-2023/24: результаты матчей пятого тура

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" - 1:3

Голы:Хван Хи Чхан, 7 - Гакпо, 55, Робертсон, 85, Буэно 90, аг

Обзор матча:

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Ворд-Праус, 36 – Доку, 46, Бернарду Силва, 76, Холанд, 86

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 1:3

Голы: Межбри, 73 - Уэлбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71

Обзор матча:

"Фулхэм" - "Лутон" - 1:0

Гол: Винисиус, 65

"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" - 3:1

Голы: Данн, 87, Луис, 90+8, Бэйли, 90+11 - Эдуард, 47

"Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1

Голы: Ришарлисон, 90+8, Кулусевски, 90+11 - Хамер, 74

"Ньюкасл" - "Брентфорд" - 1:0

Гол: Уилсон, 64

Обзор матча:

"Эвертон" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Троссард. 69

Обзор матча:

"Борнмут" - "Челси" - 0:0

Обзор матча:

Добавим, что еще один матч пятого тура АПЛ будет сыгран в понедельник, 18 сентября. "Ноттингем" на своем поле примет "Бернли".

После пяти туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает "Манчестер Сити", в активе которого 15 набранных очков. Далее идут "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм" - по 13 очков. "Брайтон" с 12 баллами идет на пятой строчке.

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