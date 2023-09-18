Победу "Арсеналу" принес гол бельгийца Леандро Троссарда.

В воскресенье, 17 сентября, состоялся поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" принимал лондонский "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "канониров".

Гости открыли счет в игре на 20-й минуте - отличился Габриэл Мартинелли. Однако после вмешательства VAR это взятие ворот было отменено, поскольку у бразильского вингера зафиксировали офсайд.

Победный мяч "канониры" забили на 69-й минуте - после передачи Букайо Сака мяч в сетку ворот "Эвертона" отправил Леандро Троссард.

"Эвертон" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Троссард, 69

"Эвертон": Пикфорд, Янг (Паттерсон, 87), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Макнил (Шермити, 87), Гуйе, Онана, Данжума, Дукуре (Гарнер, 80), Бето (Калверт-Льюин, 66)

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 80), Эдегор, Райс, Виейра (Хаверц, 80), Сака, Нкетиа (Жезус, 66), Мартинелли (Троссард, 24)

Предупреждения: Янг, 45+2 - Габриэл, 47

Обзор матча:

Отметим, что украинец Александр Зинченко отыграл 80 минут в матче за "Арсенал" и получил от статистического портала WhoScored среднюю оценку - 6,9 балла. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на поле всю игру, ему поставили 6,7 балла.

После пяти туров "Арсенал" идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 13 баллами в активе. "Эвертон" заработал 1 очко и занимает 18-ю строчку.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Тоттенхэма", а "Эвертон" померяется силами с "Брентфордом".

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