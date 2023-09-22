Центральным матчем 6-го тура АПЛ станет дуэль "Арсенала" и "Тоттенхэма".

23 и 24 сентября будут сыграны матчи шестого тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Тур был разбит пополам: пять игр состоятся в субботу, еще пять - в воскресенье.

В субботу встретятся "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка и "Эвертон" Виталия Миколенко. Также в этот день свой матч сыграет действующий чемпион страны "Манчестер Сити". Соперником "горожан" будет "Ноттингем".

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Главным событием воскресенья и в целом всего тура станет дуэль "Арсенала" и "Тоттенхэма". Лондонское дерби пройдет на стадионе "Эмирейтс".

"Челси" Михаила Мудрика в этом туре сыграет против "Астон Виллы", а "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Брайтоном".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 6-го тура

Суббота, 23 сентября

17:00 "Манчестер Сити" - "Ноттингем Форест"

17:00 "Кристал Пэлас" - "Фулхэм"

17:00 "Лутон Таун" - "Вулверхэмптон"

19:30 "Брентфорд" - Эвертон"

22:00 "Бернли - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 24 сентября

16:00 "Челси" - "Астон Вилла"

16:00 "Арсенал" - "Тоттенхэм"

16:00 "Брайтон" - "Борнмут"

16:00 "Ливерпуль" - "Вест Хэм"

18:30 "Шеффилд Юнайтед" - "Ньюкасл"

Добавим, что после пяти туров в турнирной таблице АПЛ лидирует "Манчестер Сити", наьравший 15 очков. Далее идут "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал" - по 13 очков. На пятой строчке с 12 очками расположился "Брайтон".

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