"Арсенал" в прошлом сезоне АПЛ дважды обыграл "Тоттенхэм" с общим счетом 5:1.

В воскресенье, 24 сентября, состоится центральный поединок шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские гранды - "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Игра пройдет на стадионе "Эмирейтс". Главным арбитром встречи назначен Роберт Джонс.

"Арсенал" за пять стартовых туров набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" в этом сезоне обыграли "Ноттингем" (2:1), "Кристал Пэлас" (1:0), "Манчестер Юнайтед" (3:1) и "Эвертон", а также сыграли вничью против "Фулхэма".

Видео дня

"Тоттенхэм", как и "Арсенал", заработал 13 баллов в первых пяти турах нового сезона АПЛ. "Шпоры" благодаря лучшей разнице голов идут на второй строчке. В этом сезоне подопечные Постекоглу сыграли вничью против "Брентфорда" (2:2), затем одержали четыре подряд победы - против "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Борнмута" (2:0), "Бернли" (5:2) и "Шеффилд Юнайтед" (2:1).

Отметим, что в прошлом сезоне АПЛ команда Микеля Артеты дважды победила "Тоттенхэм" - на своем поле "канониры" выиграли со счетом 3:1, а в гостях одержали победу со счетом 2:0.

Арсенал - Тоттенхэм: прогноз

Фаворитом этого поединка, по мнению экспертов, является "Арсенал". Сделать ставку на победу "канониров" можно с коэффициентом 1,69. Триумф "Тоттенхэма" оценен коэффициентом 4,70. Ничья - 4,30.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,54. Гол "Арсенала" оценивают коэффициентом 1,11, а на то, что забьют "шпоры", можно поставить с коэффициентом 1,37.

Аналитики считают, что наиболее вероятным исходом игры "Арсенал" - "Тоттенхэм" является победа подопечных Микеля Артеты со счетом 2:1. Коэффициент на такой результат - 8,40.

Арсенал - Тоттенхэм: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Арсенал" - "Тоттенхэм" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим чемпионом Английской Премьер-лиги является "Манчестер Сити".

Вас также могут заинтересовать новости: