С 25 по 27 августа будут сыграны матчи третьего тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Откроет тур поединок лондонского "Челси" против "Лутон Таун". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пропустит эту встречу из-за травмы, которую он получил за несколько дней до игры.
"Борнмут" Ильи Забарного в рамках третьего тура АПЛ встретится с "Тоттенхэмом". Эта игра состоится в субботу, 26 августа. В этот день также сыграют "Арсенал" Александра Зинченка и "Эвертон" Виталия Миколенко. Соперником "канониров" будет "Фулхэм", а "ириски" померяются силами с "Вулверхэмптоном".
АПЛ-2023/2024: расписание матчей 3-го тура
Пятница, 25 августа
- 22:00 "Челси" - "Лутон"
Суббота, 26 августа
- 14:30 "Борнмут" - "Тоттенхэм"
- 17:00 "Арсенал" - "Фулхэм"
- 17:00 "Брентфорд" - "Кристал Пэлас"
- 17:00 "Эвертон" - "Вулверхэмптон"
- 17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем"
- 19:30 "Брайтон" - "Вест Хэм"
Воскресенье, 27 августа
- 16:00 "Бернли" - "Астон Вилла"
- 16:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити"
- 18:30 "Ньюкасл" - "Ливерпуль"
Добавим, что после двух туров в турнирной таблице АПЛ лидируют "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал", набравшие по 6 очков.
Действующим чемпионом АПЛ является "Манчестер Сити".