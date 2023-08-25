Тур откроет поединок лондонского "Челси" против "Лутон Таун".

С 25 по 27 августа будут сыграны матчи третьего тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Откроет тур поединок лондонского "Челси" против "Лутон Таун". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пропустит эту встречу из-за травмы, которую он получил за несколько дней до игры.

"Борнмут" Ильи Забарного в рамках третьего тура АПЛ встретится с "Тоттенхэмом". Эта игра состоится в субботу, 26 августа. В этот день также сыграют "Арсенал" Александра Зинченка и "Эвертон" Виталия Миколенко. Соперником "канониров" будет "Фулхэм", а "ириски" померяются силами с "Вулверхэмптоном".

Видео дня

АПЛ-2023/2024: расписание матчей 3-го тура

Пятница, 25 августа

22:00 "Челси" - "Лутон"

Суббота, 26 августа

14:30 "Борнмут" - "Тоттенхэм"

17:00 "Арсенал" - "Фулхэм"

17:00 "Брентфорд" - "Кристал Пэлас"

17:00 "Эвертон" - "Вулверхэмптон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем"

19:30 "Брайтон" - "Вест Хэм"

Воскресенье, 27 августа

16:00 "Бернли" - "Астон Вилла"

16:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити"

18:30 "Ньюкасл" - "Ливерпуль"

Добавим, что после двух туров в турнирной таблице АПЛ лидируют "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал", набравшие по 6 очков.

Действующим чемпионом АПЛ является "Манчестер Сити".

Вас также могут заинтересовать новости: