Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных, но на 56-й минуте вышел на поле вместо Томаса Партея.

В субботу, 26 августа, состоялся поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Арсенал" и "Фулхэм".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась ничьей - 2:2.

После первого тайма гости вели в счете 0:1, но во второй половине встречи Букайо Сака и Эдди Нкетиа вывели "канониров" вперед. После этого игрок "Фулхэма" получил удаление, но "дачники" все равно в меньшинстве смогли вырвать ничью.

Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных, но на 56-й минуте вышел на поле вместо Томаса Партея.

Арсенал - Фулхэм - 2:2

Голы: Сака, 70 (пен.), Нкетиа, 73 - Перейра, 1, Пальинья, 87

Арсенал: Рамсдейл - Парти (Зинченко, 56), Уайт, Салиба, Кивер - Эдегор (Жоржиньо, 84), Райс (Жезус, 90+1), Хавертц (Виейра, 56) - Сака, Троссар (Нкетиа, 46), Мартинелли

Фулхэм: Лено - Тете, Диоп, Бесси, Робинсон – Лукич (Род, 70), Пальинья, Перейра, Уилсон (Траоре, 71), Р. Хименес, Декордова - Род (Адарабиойо, 89)

Удаление: Бесси, 83

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