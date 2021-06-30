Им стал экс-тренер другого английского клуба.

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту стал новым главным тренером "Тоттенхэма", который еще по ходу сезона уволил Жозе Моуринью.

Об этом сообщается на официальном сайте "Тоттенхэма".

Контракт с тренером подписан на два сезона - до 2023 года.

"Ранее я уже говорил о необходимости вернуться к нашей ДНК атакующего и зрелищного футбола. Мы верим, что Нуну - тот человек, который может с талантливой группой игроков создать что-то особенное", - отметил руководитель "шпор" Дэниел Леви.

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Напомним, что в конце прошлого сезона "Тоттенхэмом" руководил 30-летний экс-игрок клуба Райан Мэйсон. "Шпоры" завершили сезон на 7-м месте в АПЛ.

Нуну Эшпириту Санту: что о нем известно

Бывший голкипер Нуну Эшпириту Санту начал тренерскую карьеру в 2012 году, возглавив "Риу Аве". Затем он работал с "Валенсией" и "Порту", а в 2017 году возглавил "Вулверхэмптон".

В первом же сезоне тренеру удалось вывести "волков" в АПЛ, где сходу команда заняла седьмое место, что стало ее лучшим результатом в истории. В следующем сезоне "Вулверхэмптон" вновь финишировал седьмым, а также дошел до четвертьфинала Лиги Европы. А вот сезон 2020-2021 команда не может занести себе в актив - лишь 13-е место.

В мае Нуну покинул клуб, проработав четыре сезона.

Португалец дважды признавался лучшим тренером месяца в АПЛ.

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Автор: Антон Дударь