"Аталанта" и "Тоттенхэм" договорились о переходе Кристиана Ромеро в АПЛ.

Итальянская "Аталанта" пришла к согласию с английским "Тоттенхэмом" по трансферу 23-летнего защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро.

Об этом сообщает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

"Шпоры" за 55 миллионов евро купят Ромеро, которого признали лучшим защитником Серии А прошлого сезона. Этим летом Кристиан также выиграл континентальное первенство (Кубок Америки) в составе аргентинской сборной.

Сам Ромеро отклонил предложение "Барселоны", и выбрал вариант продолжить свою карьеру в АПЛ. В минувшем сезоне Кристиан провел 42 поединка, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Отметим, что этим летом "Тоттенхэм" уже приобрел у "Аталанты" голкипера Пьер-Луиджи Голлини.

"Аталанта" начала переговоры с "Ювентусом" касательно покупки турецкого защитника Мериха Демирала. Именно таким образом "бергамаски" стремятся заменить Ромеро.

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Автор: Артем Будрин