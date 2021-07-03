Во время известного шоу на английском телевидении "Доброе утро, Британия" живо обсуждалась тема предстоящего матча Евро-2020 Украина - Англия.
Телеведущая Кейт Гарравей позволила себе не политкорректную шутку. Это особенно было грубо, если учесть тот факт, что в студии сидел экс-глава МИД Вадим Пристайко, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании.
О скандале сообщило издание Daily Star.
54-летняя журналистка решила провести параллель и сравнить контуры карты Украины на форме нашей сборной по футболу с грязным пятном:
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного".
После этого Кейт Гарравей спросила Пристайко, присутствуют ли политические мотивы в размещении карты на футболке сборной. Пристайко никак не отреагировал на слова о "грязном пятне". Зато он опроверг информацию, что в этом решении есть политические мотивы, а подчеркнул, что это решение поспособствовало консолидации нации, объединению различных слоев населения во время такого элитного форума. Дипломат отметил, что это решение объединяет нацию.
К счастью, грубая шутка Гарравей возмутила английских телезрителей. Они сразу начали писать гневные сообщения в Twitter:
"Что она только что сказала?"; "Кейт такая грубая"; "Могли бы вы представить шум, если бы Морган сказал украинскому послу, что его страна выглядит как пятно на рубашке?".
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020. Форма была представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- УЕФА сначала утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020, а затем, после обращения российского футбольного союза, внес коррективы, потребовав убрать надпись "Героям слава!".
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