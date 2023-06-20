В понедельник, 19 июня, состоялся поединок четвертого тура квалификации Евро-2024, в котором сборная Англии противостояла Северной Македонии.
Игра проходила на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.
Три гола в этой игре забил молодой вингер Букайо Сака, дублем отличился нападающий Харри Кейн. Еще по одному мячу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.
Англия - Северная Македония - 7:0
Голы: Кейн, 29, (пенальти) 73, Сака, 39, 47, 51, Рашфорд, 45, Филлипс, 64
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Александер-Арнолд, Хендерсон (Галлахер, 58), Райс (Филлипс, 59), Сака (Фоден, 59), Кейн (Уилсон, 74), Рашфорд (Грилиш, 58)
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Бейтулаи, 46), Велкоски, Зайков (Серафимов, 57), Алиоски, Адеми (Атанасов, 58), Барди (Бабунски, 67), Элмаз, Ашковски, Трайковски (Бабунски, 57), Несторовски
Предупреждения: Райс, 41, Филлипс, 77 - Бейтулаи, 72
Обзор матча:
Сборная Англии заработал 12 очков после четырех матчей и лидирует в группе С квалификации Евро-2024 по футболу. На второй позиции идет сборная Украины, у которой шесть очков. Следом расположились команды Италии и Северной Македонии, в активе которых по три балла. На последнем месте идет Мальта (0 очков).
Напомним, сборная Украины в рамках четвертого тура отбора на Евро-2024 с минимальным счетом победила сборную Мальты (1:0).
Следующие игры квалификации чемпионата Евро-2024 пройдут в сентябре.