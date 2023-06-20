Сборная Англии уверенно лидирует в группе С квалификации ЧЕ-2024.

В понедельник, 19 июня, состоялся поединок четвертого тура квалификации Евро-2024, в котором сборная Англии противостояла Северной Македонии.

Игра проходила на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

Три гола в этой игре забил молодой вингер Букайо Сака, дублем отличился нападающий Харри Кейн. Еще по одному мячу забили Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.

Видео дня

Англия - Северная Македония - 7:0

Голы: Кейн, 29, (пенальти) 73, Сака, 39, 47, 51, Рашфорд, 45, Филлипс, 64

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Александер-Арнолд, Хендерсон (Галлахер, 58), Райс (Филлипс, 59), Сака (Фоден, 59), Кейн (Уилсон, 74), Рашфорд (Грилиш, 58)

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Бейтулаи, 46), Велкоски, Зайков (Серафимов, 57), Алиоски, Адеми (Атанасов, 58), Барди (Бабунски, 67), Элмаз, Ашковски, Трайковски (Бабунски, 57), Несторовски

Предупреждения: Райс, 41, Филлипс, 77 - Бейтулаи, 72

Обзор матча:

Сборная Англии заработал 12 очков после четырех матчей и лидирует в группе С квалификации Евро-2024 по футболу. На второй позиции идет сборная Украины, у которой шесть очков. Следом расположились команды Италии и Северной Македонии, в активе которых по три балла. На последнем месте идет Мальта (0 очков).

Напомним, сборная Украины в рамках четвертого тура отбора на Евро-2024 с минимальным счетом победила сборную Мальты (1:0).

Следующие игры квалификации чемпионата Евро-2024 пройдут в сентябре.

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