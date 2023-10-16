Первый матч команд завершился победой Англии со счетом 2:1.

Во вторник, 17 октября, состоится поединок восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Англия примет Италию.

Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Главным арбитром встречи назначен французский рефери Клеман Тюрпен.

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Первый матч сборных Англии и Италии в рамках текущего отборочного турнира завершился победой "трех львов" со счетом 2:1. В составе команды Гарета Саутгейта голы забивали Деклан Райс и Харри Кейн. За итальянцев гол забил Матео Ретеги.

В турнирной таблице группы C сборная Англии с 13 очками занимает первое место. "Скуадра Адзурра" с 10 баллами идет второй.

Отметим, что в случае победы над Италией сборная Англии досрочно гарантирует себе выход на Евро-2024 по футболу.

Англия - Италия: прогноз

Фаворитом противостояния является сборная Англии. Ставки на победу команды Гарета Саутгейта принимаются с коэффициентом 1,69. На триумф "Скуадры Адзурры" поставить можно с коэффициентом 5,70. Ничья - 3,85.

Сделать ставку на гол "трех львов" в противостоянии с Италией можно с коэффициентом 1,18. Гол "Скуадры Адзурры" - 1,79.

Наиболее вероятным исходом поединка Англия - Италия эксперты считают победу команду Гарета Саутгейта со счетом 1:0. На этот результат коэффициент 5,20.

Англия - Италия: трансляция

В Украине матч восьмого тура отбора на Евро-2024 покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборные Италии и Англии встречались в финале Евро-2020 по футболу. Матч завершился победой "Скуадры Адзурры" в серии пенальти.

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