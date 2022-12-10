Сборная Франции ранее ни разу не побеждала Англию на чемпионатах мира.

В субботу, 10 декабря, в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу, который принимает Катар, состоится поединок национальных сборных Англии и Франции.

Игра пройдет на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

Команда Гарета Саутгейта в стартовой игре группового турнира нанесла сокрушительное поражение сборной Ирана (6:2). В матче второго тура англичане сыграли вничью со сборной США (0:0). А затем добились крупной победы над Уэльсом (3:0).

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В 1/8 финала сборная Англии добилась крупной победы над командой Сенегала (3:0).

Французы на стадии группового этапа в стартовых двух турах обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1), обеспечив себе выход в плей-офф мундиаля. В заключительном туре команда Дешама резервным составом проиграла Тунису (0:1).

В поединке 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Франции оказалась сильнее поляков (3:1).

В рамках чемпионатов мира Англия и Франция встречались два раза и обе встречи остались за "тремя львами". На победном ЧМ-1966 Англия выиграла со счетом 2:0, а в 1982 году британцы обыграли соперника со счетом 3:1.

В последний раз на официальном уровне Англия и Франция пересекались на Евро-2012 в Украине и Польше. Тогда они в Донецке в матче группы сыграли вничью 1:1.

Англия - Франция: прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом противостоянии действующим чемпионам мира. Так, победа Франции оценивается коэффициентом 2,60, ничья - 3,20, а триумф сборной Англии - 3,00.

По мнению аналитиков, этот матч будет достаточно зрелищным и в матче будет забито больше двух голов. На "тотал больше 2" можно сделать ставку с коэффициентом 1,70. На исход "обе забьют" можно поставить с коэффициентом 1,92.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,30.

На проход сборной Англии в 1/2 финала ЧМ-2022 можно поставить с коэффициентом 2,04, итоговый триумф Франции - 1,83.

Англия - Франция: трансляция

Поединок национальных команд Англии и Франции на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель поединка Англия - Франция в 1/2 финала ЧМ-2022 будет играть против сильнейшего в противостоянии национальных команд Марокко и Португалии.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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