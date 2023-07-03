"Шахтер" отказался продлевать контракт с Андреем Пятовым.

Легендарный голкипер сборной Украины Андрей Пятов больше не будет играть за "Шахтер".

Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. Он заявил, что "горняки" не планируют продлевать контракт с 39-летним игроком.

Также Палкин отметил, что "Шахтер" предложил Пятову должность тренера и готов дать возможность провести прощальный матч.

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"На данный момент Андрей Пятов завершил свою карьеру в нашем клубе как футболист. Он прошел очень большой и яркий путь. 16 лет, 482 игры, очень много титулов, побед. Поэтому мы должны поблагодарить его.

Вы знаете, что "Шахтер" будет играть 6 августа благотворительный матч с "Тоттенхэмом". Мы предложили ему сыграть этот последний, прощальный матч. Должны его отблагодарить за то, что он сделал для "Шахтера". Я уверен на 100%, что будет полный стадион. Это очень хороший повод.

Надеюсь, Андрей примет приглашение и сыграет. Мы хорошо попрощаемся с ним. Это наша легенда. Мы прощаемся с Пятовым как с футболистом, но хотели бы видеть его в тренерском штабе Патрика ван Леувена.

Мы его приглашаем. Его знания, опыт, харизма очень важны для нас. Уверены, что Пятов нам поможет", - сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу "Шахтера".

Андрей Пятов перешел в "Шахтер" в 2007 году из полтавской "Ворсклы". За период карьеры в донецком клубе он сыграл 482 игры во всех турнирах.

С "горняками" Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны и 6 раз Суперкубок. Также с "Шахтером" он стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2008/2009.

На счету легендарного вратаря 102 игры за национальную сборную Украины. Он является участником трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020), а также участником чемпионата мира 2006 года.

Напомним, 3 июля "Шахтер" объявил о назначении Патрика ван Леувена на должность нового главного тренера команды.

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