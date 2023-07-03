Легендарный голкипер сборной Украины Андрей Пятов больше не будет играть за "Шахтер".
Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. Он заявил, что "горняки" не планируют продлевать контракт с 39-летним игроком.
Также Палкин отметил, что "Шахтер" предложил Пятову должность тренера и готов дать возможность провести прощальный матч.
"На данный момент Андрей Пятов завершил свою карьеру в нашем клубе как футболист. Он прошел очень большой и яркий путь. 16 лет, 482 игры, очень много титулов, побед. Поэтому мы должны поблагодарить его.
Вы знаете, что "Шахтер" будет играть 6 августа благотворительный матч с "Тоттенхэмом". Мы предложили ему сыграть этот последний, прощальный матч. Должны его отблагодарить за то, что он сделал для "Шахтера". Я уверен на 100%, что будет полный стадион. Это очень хороший повод.
Надеюсь, Андрей примет приглашение и сыграет. Мы хорошо попрощаемся с ним. Это наша легенда. Мы прощаемся с Пятовым как с футболистом, но хотели бы видеть его в тренерском штабе Патрика ван Леувена.
Мы его приглашаем. Его знания, опыт, харизма очень важны для нас. Уверены, что Пятов нам поможет", - сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу "Шахтера".
Андрей Пятов перешел в "Шахтер" в 2007 году из полтавской "Ворсклы". За период карьеры в донецком клубе он сыграл 482 игры во всех турнирах.
С "горняками" Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны и 6 раз Суперкубок. Также с "Шахтером" он стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2008/2009.
На счету легендарного вратаря 102 игры за национальную сборную Украины. Он является участником трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020), а также участником чемпионата мира 2006 года.
Напомним, 3 июля "Шахтер" объявил о назначении Патрика ван Леувена на должность нового главного тренера команды.