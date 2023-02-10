Опытный итальянский специалист, вероятно, возглавит сборную Бразилии.

Знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти принял решение покинуть мадридский "Реал" по завершении этого сезона.

По информации издания ESPN, 63-летний тренер дал предварительное согласие возглавить национальную сборную Бразилии по футболу и сейчас находится на финальной стадии согласования контракта с местной федерацией.

Сообщается, что Анчелотти поставит свою подпись под соглашением, которое будет рассчитано на три года - до завершения ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

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Источник отмечает, что бразильские игроки "сливочных", а именно, Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго уже знают об этой новости.

Стороны не будут ничего публично подтверждать, так как у итальянца имеется контракт с "Реалом", действующий до лета 2024 года.

"Реал", в свою очередь, не будет препятствовать уходу Карло Анчелотти. Как сообщает издание Relevo, итальянский специалист потерял доверие руководства мадридского клуба, поскольку "сливочные" отстают от лидирующей в чемпионате Испании "Барселоны" аж на 8 очков, а также проиграли каталонскому клубу финал Суперкубка Испании.

По данным источника, в случае отставки Анчелотти мадридский клуб возглавит легендарный экс-нападающий "сливочных" Рауль Гонсалес, который сейчас работает наставником молодежки "Реала".

Напомним, в составе мадридского "Реала" выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Ранее СМИ сообщали, что у украинца возник конфликт с наставником "сливочных" Карло Анчелотти и он хотел покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне из-за травмы основного голкипера Тибо Куртуа украинец принял участие в девяти матчах "Реала" во всех турнирах.

В субботу, 11 февраля, мадридский "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" в финале Клубного чемпионата мира-2023. Ожидается, что Андрей Лунин сыграет в основном составе "сливочных" в этой игре, поскольку Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

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