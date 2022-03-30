Пока в Украине идет война, Тимощук продолжает работать в клубе страны-агрессора.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Анатолий Тимощук лишен звания почетного гражданина города Луцк.

Об этом сообщается на официальном сайте Луцкого городского совета.

"Депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовало 35 депутатов.

В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", - говорится в заявлении.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Несмотря на все эти события, Тимощук продолжает работать в питерском "Зените" и до сих пор никак не отреагировал на войну.

Ранее УНИАН сообщал, что УАФ аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий.

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