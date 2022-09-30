Сборная Украины не сумела обыграть Шотландию и упустила первое место.

Накануне завершился групповой турнир Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.

Сборная Украины выступала в группе 1 дивизиона В и заняла второе место, уступив Шотландии лидерство в квартете в очных дуэлях.

По итогам выступления в Лиге наций сборная Украины сумела заработать 1,5 миллиона евро призовых, сообщает ESPN. Это фиксированная сумма для каждой команды дивизиона В вне зависимости от показанного в итоге результата.

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Эти деньги будут перечислены из "фонда солидарности" турнира на счет Украинской ассоциации футбола.

Стоит отметить, что сборная Шотландии, выигравшая группу 1, заработала три миллиона евро.

Таким образом, победа в заключительном туре против шотландцев позволила бы Украине удвоить призовые. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

Напомним, в плей-офф Лиги наций сыграют Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды. Финальный этап турнира состоится 14-18 июня 2023 года.

Победитель турнира получит 10,5 миллиона евро, а второе, третье и четвертое места – 9, 8 и 7 млн соответственно.

Итоги выступлений сборной Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Сборная Украины сыграла шесть матчей, выиграв трижды, дважды сыграв вничью и один раз "сине-желтые" проиграли.

Подопечные Петракова набрали 4 очка в противостоянии с Ирландией (победа в гостях 1:0 и ничья дома - 1:1), шесть очков в дуэли с Арменией (на своем поле победа 3:0, в гостях - 5:0) и в противостоянии с Шотландией украинца набрали всего одно очко (поражение на выезде 0:3 и ничья дома 0:0).

Сборная Украины набрала 11 очков и заняла второе место в группе 1 дивизиона В. Выиграла группу сборная Шотландии, набравшая 13 баллов. Армения заняла последнее место с 3 очками и вылетела в дивизион С. Ирландия с 7 очками стала третьей.

Лучшим бомбардиром сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций стал Артем Довбик, забивший три гола. По одному голу также забили Малиновский, Цыганков, Миколенко, Караваев, Тымчик, Зубков и Игнатенко.

По итогам поединков Лиги наций Украина попала в третью корзину квалификации к Евро-2024. Жеребьевка группового раунда отбора чемпионата Европы 2024 состоится в воскресенье, 9 октября во Франкфурте-на Майне. Начало - в 13:00 по киевскому времени.

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