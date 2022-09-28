Во вторник, 27 сентября, были сыграны матчи заключительного шестого тура Лиги наций в группе 2 дивизиона А.
Сборная Португалии в последнем туре принимала на своем поле Испанию. Перед матчем португальцы шли на первом месте в группе и для выхода в "финал четырех" им нужно было лишь не проиграть, в то время как Испанию устраивала только победа. И испанцы справились с этой задачей.
Победы Испании могло бы и не случиться, реализуй свои моменты лидер Португалии Криштиану Роанлду. Форвард "Манчестер Юнайтед" имел как минимум два "железных" момента чтобы забить, однако реализовать их именитому форварду все же не удалось. Похоже, возраст дает о себе знать. 37-летний нападающий уже не показывает ту скорость и то качество игры, что демонстрировал ранее.
Даже несмотря на то, что Роналду не удалось забить, все шло к тому, что сборная Португалии удержит нулевую ничью и выиграет группу. Но на 88-й минуте хозяева пропустили простой гол. После подачи с правого полуфланга Нико Уильямс прострелил, а Мората вовремя открылся во вратарской и послал мяч в пустые ворота.
В этот момент разочарованный Роналду махнул в сторону партнеров рукой. Вот только Криштиану должен признать, что в этот вечер не тянул и он сам. В концовке форвард "МЮ" мог спасти португальцев, а пробил из штрафной прямо в Симона.
Португалия - Испания - 0:1
Гол: Мората, 88
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Мендеш, Вильям Карвалью (Рафаэл Леау, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Жоау Мариу, 73), Рубен Невеш, Роналду, Диогу Жота (Витинья, 79)
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Пау Торрес, Гильямон (Бускетс, 46), Гайя, Коке (Гави, 60), Родри, Солер (Педри, 60), Сарабия (Пино, 61), Мората, Ферран Торрес (Уильямс, 73)
Предупреждения: Гильямон, Бернарду Силва, Карвахаль, Мендеш
Обзор матча:
В другом матче этой группы сборная Швейцарии обыграла на своем поле Чехию со счетом 2:1.
В середине первого тайме хозяева поля забили два гола. Под конец первого тайма лидер сборной Чехии Патрик Шик сумел сократить отставание. На 61-й минуте чехам выпал шанс сравнять счет, когда в ворота Швейцарии назначили пенальти. Но Томаш Соучек не смог забить с 11 метров.
Швейцария - Чехия - 2:1
Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45
Обзор матча:
По итогам группового раунда сборная Испании с 11 очками заняла первое место в группе 2 дивизиона А и сыграет в "финале четырех" Лиги наций. Португалия с 10 баллами финишировала второй. Чехия набрала 4 очка и вылетела в дивизион В. Швейцария с 9 очками - третья.
Все участники финального раунда Лиги наций
- Хорватия
- Испания
- Италия
- Нидерланды
"Финал четырех" Лиги наций: что нужно знать
Финальная часть текущего розыгрыша Лиги наций состоится в июне 2023 года. Она будет состоять из полуфиналов и финала. Также регламентом предусмотрен матч за третье место.
Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июня 2023 года, финал и поединок за третье место - 18 июня 2023 года.
Дата жеребьевки финальной стадии будет определена позже.
Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла сборная Португалии, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.