Криштиану Роналду не реализовал несколько голевых моментов, а Португалия проиграла Испании.

Во вторник, 27 сентября, были сыграны матчи заключительного шестого тура Лиги наций в группе 2 дивизиона А.

Сборная Португалии в последнем туре принимала на своем поле Испанию. Перед матчем португальцы шли на первом месте в группе и для выхода в "финал четырех" им нужно было лишь не проиграть, в то время как Испанию устраивала только победа. И испанцы справились с этой задачей.

Победы Испании могло бы и не случиться, реализуй свои моменты лидер Португалии Криштиану Роанлду. Форвард "Манчестер Юнайтед" имел как минимум два "железных" момента чтобы забить, однако реализовать их именитому форварду все же не удалось. Похоже, возраст дает о себе знать. 37-летний нападающий уже не показывает ту скорость и то качество игры, что демонстрировал ранее.

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Даже несмотря на то, что Роналду не удалось забить, все шло к тому, что сборная Португалии удержит нулевую ничью и выиграет группу. Но на 88-й минуте хозяева пропустили простой гол. После подачи с правого полуфланга Нико Уильямс прострелил, а Мората вовремя открылся во вратарской и послал мяч в пустые ворота.

В этот момент разочарованный Роналду махнул в сторону партнеров рукой. Вот только Криштиану должен признать, что в этот вечер не тянул и он сам. В концовке форвард "МЮ" мог спасти португальцев, а пробил из штрафной прямо в Симона.

Португалия - Испания - 0:1

Гол: Мората, 88

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Мендеш, Вильям Карвалью (Рафаэл Леау, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Жоау Мариу, 73), Рубен Невеш, Роналду, Диогу Жота (Витинья, 79)

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Пау Торрес, Гильямон (Бускетс, 46), Гайя, Коке (Гави, 60), Родри, Солер (Педри, 60), Сарабия (Пино, 61), Мората, Ферран Торрес (Уильямс, 73)

Предупреждения: Гильямон, Бернарду Силва, Карвахаль, Мендеш

Обзор матча:

В другом матче этой группы сборная Швейцарии обыграла на своем поле Чехию со счетом 2:1.

В середине первого тайме хозяева поля забили два гола. Под конец первого тайма лидер сборной Чехии Патрик Шик сумел сократить отставание. На 61-й минуте чехам выпал шанс сравнять счет, когда в ворота Швейцарии назначили пенальти. Но Томаш Соучек не смог забить с 11 метров.

Швейцария - Чехия - 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45

Обзор матча:

По итогам группового раунда сборная Испании с 11 очками заняла первое место в группе 2 дивизиона А и сыграет в "финале четырех" Лиги наций. Португалия с 10 баллами финишировала второй. Чехия набрала 4 очка и вылетела в дивизион В. Швейцария с 9 очками - третья.

Все участники финального раунда Лиги наций

Хорватия

Испания

Италия

Нидерланды

"Финал четырех" Лиги наций: что нужно знать

Финальная часть текущего розыгрыша Лиги наций состоится в июне 2023 года. Она будет состоять из полуфиналов и финала. Также регламентом предусмотрен матч за третье место.

Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июня 2023 года, финал и поединок за третье место - 18 июня 2023 года.

Дата жеребьевки финальной стадии будет определена позже.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла сборная Португалии, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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