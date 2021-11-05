Петр Федоренко отыграл полный матч в первенстве Киево-Святошинского района

70-летний футболист Петр Федоренко вписал свое имя в Книгу рекордов Украины.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Федоренко отыграл весь матч в первенстве Киево-Святошинского района между гостомельским "Факелом" и СК "Хотов". Это позволило ему стать самым возрастным игроком в истории украинского футбола.

Церемония награждения рекордсмена состоится 7 ноября в рамках финала Кубка Киево-Святошинского региона по футболу. В Национальный реестр рекордов Федоренко войдет как рекордсмен Украины в категории "Достижения людей".

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В Книге рекордов Гиннеса подобный рекорд принадлежит египтянину Эззелдину Бахадеру, который вышел на поле в возрасте 74 лет и 11 месяцев. Он превзошел рекорд израильского вратаря Исаака Хайика, сыгравшего в 73 года.

Петр Федоренко: что о нем известно

Федоренко родился 8 июля 1951 в селе Хотов Киево-Святошинского района.

Федоренко на протяжении 55 лет выступает за команду своего родного села Хотов. Он также выполнял роли играющего тренера и организатора.

Он играет на позиции левого защитника.

Автор: Антон Дударь