Артем Захаров попал в Книгу рекордов Украины.

Девятилетний Артем Захаров из села Семеновка Мелитопольского района установил новый всеукраинский рекорд по количеству отжиманий.

Об этом сообщает iz.com.ua.

Рекорд был установлен в рамках Дня физической культуры и спорта в Мелитополе.

Захаров отжался 1001 раз и попал в Книгу рекордов Украины.

Предыдущий рекорд среди его сверстников составлял 400 отжиманий.

"Есть новый всеукраинский рекорд: выполнение упражнения "сгибание/разгибание рук в упоре лежа (отжимание)", количество повторений 1001 раз", - сообщил представитель Книги рекордов Украины Никита Семенов.

"Рад, что все получилось, но было сложно отжиматься с самого начала, очень устал", - признался юный рекордсмен.

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Тренер спортсмена Анатолий Зинченко подчеркнул, что Захаров проявил характер:

"Дома было проще отжиматься, а тут люди, надо было преодолеть волнение. И почти сразу сегодня у Артема начало сводить пальцы на руках, после сотни повторений, если честно, думал, что все, конец. Но он смог перебороть себя, когда дошел до 500, понял, что будет борьба, так и получилось, на характере Артем сделал максимум".

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Захаров занимается киокушинкай-кан каратэ, выступает на областных и международных соревнованиях.

Ранее мальчику удавалось отжаться 220 раз и 414 раз.

Автор: Антон Дударь