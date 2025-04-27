Спортсмен заявил, что его это не пугает.

Николя Тье, которого "Челси" пригласил в академию в 13 лет, завершил карьеру футболиста всего в 24 года. После нескольких сложных сезонов бывший франко-ивуарийский вратарь решил начать новую жизнь — в армии.

1 апреля 2025 года он поступил на службу в 1-й полк парашютных гусаров (1er Régiment de Hussards Parachutistes), бронекавалерийское подразделение французской армии. И вскоре в интервью Ouest-France заявил, что даже готов поехать воевать в Украину. Это в целом касается любой французской операции за границей. "Меня это не пугает", - подчеркнул бывший спортсмен.

"Я сдал отличные тесты, получил полк, который хотел. Я готов, тренируюсь каждый день ради этого", - добавил он.

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Его решение уйти из футбола в таком относительно раннем возрасте удивило многих. Тем более что в начале сезона к нему обращались клубы Национального чемпионата. Николя Тье заявляет, что у него просто пропал интерес к футболу. Тем более, он всегда любил военное дело, поэтому подумал: "Почему бы не попробовать?".

Прощаться с футболом было легче ещё и потому, что Николя никогда не мечтал стать профессионалом. Без диплома и без другого опыта, Николя задумался о военной службе. Он не хотел сидячей работы. Утром он зашёл в пункт набора в Пуатье, и через два месяца стал солдатом.

Другие новости о спортсменах на войне

Ранее УНИАН сообщал, что на конец 2023 года на фронте в Украине погибло более 360 украинских спортсменов и тренеров. По состоянию на март 2025 года — их уже больше 590 человек. 22 представителя спорта находятся в российском плену, 11 считаются без вести пропавшими, заявляет МИД Украины.

Кроме того, на фронте в прошлом году погиб чемпион мира по панкратиону. Ему был всего 21 год. Отмечается, что к своему делу - что на тренировках и соревнованиях, что на фронте - парень всегда относился с чрезвычайной ответственностью, стараясь быть лучшим и первым во всем.

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