"Шахтер" хочет подписать молодого бразильца Майкона

По информации бразильских СМИ, горняки предложили за игрока 6 миллионов евро.

Полузащитник бразильского «Коринтианса» Майкон попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».

Об этом сообщает UOL Esporte.

Сообщается, что «горняки» предложили бразильцам 6 миллионов евро за 20-летнего игрока, однако «Коринтианс» просит 8-9 миллионов. Кроме «Шахтера» Майконом интересовался «Наполи», однако его переход в итальянскую команду маловероятен из-за отсутствия у бразильца паспорта ЕС.

В нынешнем сезоне полузащитник стал чемпионом Бразилии, отыграв за клуб 36 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Также на его счету 8 поединков и 1 гол за сборную Бразилии среди 20-летних.