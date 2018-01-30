"Шахтер" хочет подписать молодого бразильца Майкона
18:46, 30 января 2018Футбол
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По информации бразильских СМИ, горняки предложили за игрока 6 миллионов евро.
Майкон / espn.com
Полузащитник бразильского «Коринтианса» Майкон попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».
Об этом сообщает UOL Esporte.
Сообщается, что «горняки» предложили бразильцам 6 миллионов евро за 20-летнего игрока, однако «Коринтианс» просит 8-9 миллионов. Кроме «Шахтера» Майконом интересовался «Наполи», однако его переход в итальянскую команду маловероятен из-за отсутствия у бразильца паспорта ЕС.
В нынешнем сезоне полузащитник стал чемпионом Бразилии, отыграв за клуб 36 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Также на его счету 8 поединков и 1 гол за сборную Бразилии среди 20-летних.
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